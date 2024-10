SKY: “il Napoli partito per Empoli, trapela una novità sulla formazione” (Di sabato 19 ottobre 2024) Antonio Conte conferma il 4-3-3 per Empoli-Napoli Notizie calcio Napoli – Il Napoli di Antonio Conte è ufficialmente partito per Empoli, pronto ad affrontare la prossima sfida di Serie A. Dopo l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno, la squadra si è trasferita alla Stazione Centrale di Napoli, dove ha preso un treno Italo diretto a Firenze. Lì proseguiranno verso l’hotel in attesa della partita. L’atmosfera alla stazione è stata caratterizzata dalla presenza di numerose forze dell’ordine, che hanno tenuto la zona sotto controllo. Pochi i tifosi che hanno avuto la possibilità di vedere i loro beniamini da vicino, ma Lukaku ha regalato un gesto divertente a chi ha cercato di attirare la sua attenzione. Probabili formazioni Empoli-Napoli Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte conferma il modulo 4-3-3, accantonando per ora il suo classico 3-5-2. Napolipiu.com - SKY: “il Napoli partito per Empoli, trapela una novità sulla formazione” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Antonio Conte conferma il 4-3-3 perNotizie calcio– Ildi Antonio Conte è ufficialmenteper, pronto ad affrontare la prossima sfida di Serie A. Dopo l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno, la squadra si è trasferita alla Stazione Centrale di, dove ha preso un treno Italo diretto a Firenze. Lì proseguiranno verso l’hotel in attesa della partita. L’atmosfera alla stazione è stata caratterizzata dalla presenza di numerose forze dell’ordine, che hanno tenuto la zona sotto controllo. Pochi i tifosi che hanno avuto la possibilità di vedere i loro beniamini da vicino, ma Lukaku ha regalato un gesto divertente a chi ha cercato di attirare la sua attenzione. Probabili formazioniSecondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte conferma il modulo 4-3-3, accantonando per ora il suo classico 3-5-2.

