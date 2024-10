Serie A2 Calcio a 5, l'MGM 2000 sbanca Aosta (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Mgm 2000 esce con i tre punti dalla trasferta valdostana e rimane a punteggio pieno. Altra convincente performance degli uomini di Pablo Parrilla, che superano per 4-1 l’Aosta 511 nella seconda giornata del campionato di Serie A2. Una gara sempre controllata dai morbegnesi, che già nel primo Sondriotoday.it - Serie A2 Calcio a 5, l'MGM 2000 sbanca Aosta Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Mgmesce con i tre punti dalla trasferta valdostana e rimane a punteggio pieno. Altra convincente performance degli uomini di Pablo Parrilla, che superano per 4-1 l’511 nella seconda giornata del campionato diA2. Una gara sempre controllata dai morbegnesi, che già nel primo

Serie A2 Calcio a 5 - ottima partenza di campionato per l'MGM 2000 - Inizio migliore non poteva esserci per l’Mgm 2000, che incanta nel match d’esordio del campionato di serie A2 di calcio a 5. Contro un avversario che sarà sicuro protagonista di questo girone, l’Avis Isola, la squadra morbegnese si è imposta al PalaFaedo per 6-3. Un match bellissimo e... (Sondriotoday.it)

Basket serie B - debutto stagionale insidioso per i Baskers : trasferta a Pesaro contro la Pisarium 2000 - A distanza di quattro mesi da gara 3 del PalaBigi, i Baskérs sono pronti ai nastri di partenza con le novità di girone e formula. . Quello di sabato, alla Palestra Baia Flaminia di Pesaro, sarà un debutto assai insidioso peri galletti, che renderanno visita alla Pisarium 2000, riposizionatasi dalla. (Forlitoday.it)