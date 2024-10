Schlein | grave scontro istituzionale

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) 14.03 "E' gravissimo questoalimentato dal governo per coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, né dell'opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane.Tantomeno lo è chi governa".Così,Pd-a margine dell'iniziativa a Roma di Cgil e Uil sul pubblico impiego-sul caso dei Cpr in Albania."Il governo non pensi di aggirare la sentenza Ue", aggiunge. E:"Sulle risorse alla Sanità il governo mente,spesa è vicino al minimo storico"