Sarno impatto sotto la pioggia | Concetta muore schiacciata nella sua Panda

Si chiamava Concetta Fiore e aveva 60 anni la donna morta ieri in un drammatico incidente avvenuto in via Sarno Palma, tra Sarno e Palma Campania. Fatale lo schianto con un camion. La dinamica dell'accaduto è ancora poco chiara. Concetta viaggiava a bordo della sua Panda.

