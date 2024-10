Lanazione.it - Sanità, tre turni di lavoro: "E incentivi al personale"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Revisore legale dei conti, il classe 1946 Loriano Isolabella è stato già nove anni in Regione Liguria, cinque come consigliere, quattro come assessore al Bilancio,e affari generali tra il 1985 e il 1995. In quell’occasione subentrò a Luigi Grillo nella quarta legislatura, venendo poi confermato nella quinta, sempre nel gruppo Dc, quando ottenne l’assessorato. A questa esperienza si aggiungono venticinque anni in Comune alla Spezia, cinque come presidente del Consiglio. Già direttore amministrativo Atc, sindaco revisore dell’Oto Melara e dell’Asl3 e della 5, di cui al momento è ancora revisore, è consigliere comunale a Carro.