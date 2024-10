Reggio Calabria, truffavano anziani con ‘falso carabiniere’: tre arresti tra Genova e Castel Volturno (Di sabato 19 ottobre 2024) Stamattina i Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno inferto un duro colpo a una banda criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. L’operazione, denominata ‘Game Over’, ha portato all’arresto di tre persone. Si tratta di un uomo di 40 anni e i suoi due figli 20enni, tutti residenti nel casertano. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra Genova e Castel Volturno. Lapresse.it - Reggio Calabria, truffavano anziani con ‘falso carabiniere’: tre arresti tra Genova e Castel Volturno Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Stamattina i Carabinieri del comando provinciale dihanno inferto un duro colpo a una banda criminale specializzata nelle truffe ai danni di persone anziane. L’operazione, denominata ‘Game Over’, ha portato all’arresto di tre persone. Si tratta di un uomo di 40 anni e i suoi due figli 20enni, tutti residenti nel casertano. I sospettati sono stati fermati in località diverse, tra

