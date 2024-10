Radiologia Interventistica "ferma": l'Asl corre ai ripari per attrarre medici (Di sabato 19 ottobre 2024) BRINDISI - Migliorano le condizioni della giovane neo-mamma che è stata trasportata dall'ospedale Perrino di Brindisi, dove aveva appena partorito, al Vito Fazzi di Lecce. Lo "spostamento" in ambulanza si era reso necessario a causa dell'inattività - che dura da anni - della Radiologia Brindisireport.it - Radiologia Interventistica "ferma": l'Asl corre ai ripari per attrarre medici Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) BRINDISI - Migliorano le condizioni della giovane neo-mamma che è stata trasportata dall'ospedale Perrino di Brindisi, dove aveva appena partorito, al Vito Fazzi di Lecce. Lo "spostamento" in ambulanza si era reso necessario a causa dell'inattività - che dura da anni - della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radiologia Interventistica "ferma": l'Asl corre ai ripari per attrarre medici - Due soluzioni su due direttrici per ovviare ai concorsi andati deserti: a breve un altro "con precedenza" e può diventare "unità complessa". Intanto migliorano le condizioni della neo-mamma trasportat ... (brindisireport.it)

Radiologia interventistica del Perrino non ancora attiva: una donna rischia la vita per le promesse non mantenute - Pubblichiamo la nota del Consigliere Regionale Luigi Caroli (FdI). “Il 16 gennaio scorso in Commissione Sanità all’assessore alla Sanità Palese e il capodipartimento Salute Montanaro assunsero l’impeg ... (brindisisera.it)

Radiologia interventistica a Brindisi: la denuncia di Luigi Caroli (FdI) - BARI - Il consigliere regionale Luigi Caroli (Fratelli d’Italia) ha diffuso una nota critica sulla situazione della radiologia interventistica all’ospedale di Brindisi, lamentando le promesse non mant ... (giornaledipuglia.com)