Probabili formazioni Aston Villa-Bologna | terza giornata Champions League 2024 2025

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi, match valido per ladella. I rossoblù vanno a caccia di un risultato positivo dopo la bella prova ma con zero punti di Liverpool e il pari con lo Shakhtar. Nuova trasferta inglese per la squadra felsinea, questa volta alPark contro una formazione forte ma pur sempre alla portata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di martedì 22 ottobre, andiamo a scoprire di seguito le possibili scelte dei due tecnici, in particolare con un focus su Italiano.– Emery non rinuncia di certo a Rogers e Watkins lì davanti, Digne e Konsa i terzini.– Castro guida l’attacco con Orsolini e Ndoye ai suoi lati, Fabbian in mezzo al campo. In porta torna Skorupski.