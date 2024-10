Donnaup.it - Pasta alla zozzona: la ricetta romana che piace sempre

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laè un primo della tradizione, gustoso e saporito, praticamente irresistibile. Ora, benché il nomignolo con cui viene chiamata rimandi a qualcosa di non propriamente pulito, di zozzo, di sporco, in verità dialettalmente il termine indica anche e soprattutto qualcosa di molto, molto, molto goloso, in cui tuffarsi a piene mani. In effetti, questo piatto è davvero invitante: il sugo a base di salsiccia, guanciale e pomodori, avvolge la(rigorosamente corta!) in un tripudio di profumi e aromi indescrivibile e viene ulteriormente arricchito dpresenza di una cremina corposa di tuorli e pecorino. Eppure, realizzare questanon è difficile.