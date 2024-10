Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda Fastback 2025: nasce il suv coupè per stupire

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Arriverà probabilmente entro la fine del, di lei sappiamo poco, certo è che se l’auto sarà davvero in commercio potrebbe diventare una temibile arma per il brand italiano per riprendere quota nelle vendite. Parliamo del possibile arrivo della, versione sportiveggiante della neonata Grande, un po’ più lunga ed accattivante. Il lato B del nuovo modelloLapotrebbe essere lunga anche oltre i 420 cm ed avere una linea posteriore più affusolata, come dimostrano le immagini. Il materiale pubblicato nell’articolo non proviene da fonte ufficiale. Si tratta di render presi dalla pagina Behance del designer brasiliano Kleber Silva. Inseriamo di seguito il link alla fonte, ringraziando l’artista per la gentile concessione del materiale: https://www.behance.