Motociclista scivola sulla ghiaia Il giudice dà la colpa al Comune Ora un risarcimento di 84mila euro

Costa caro al Comune di Barberino quel ghiaino sulla strada del lago di Bilancino: il Tribunale di Firenze lo ha condannato a pagare un sostanzioso risarcimento al Motociclista che d'improvviso aveva perso il controllo del mezzo, a causa dei sassolini presenti sul manto stradale, ed era finito nella corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un'autovettura. Così la sentenza del giudice della Sezione Seconda Civile, Massimo Maione Mannamo dà ragione al Motociclista che aveva chiesto i danni: in tutto oltre 83mila euro più le spese, e di questi 54.500 euro sono per indennizzare i danni fisici subiti, e 14 mila euro per la moto danneggiata, oltre ad altri 14 mila per i compensi. Ora l'amministrazione comunale dovrà decidere se procedere con il pagamento – peraltro coperto da una polizza assicurativa – oppure presentare appello contro la sentenza.

