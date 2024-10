Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, a giorni la decisione dell’Osservatorio

(Di sabato 19 ottobre 2024)sarà il posticipo del turno infrasettimanale del 29 Ottobre. Tifosi già in ansia per il pronunciamento del CASMS riguardo al settore ospiti. Aladell’organo del Ministero degli Interni. Sotto la lente di ingrandimento sicuramente la partita di domani. Ad Empoli sono attesi circa 4000 tifosi azzurri. Tanti, ma sarebbero potuti essere ancora di più, “i fortunati” che si sono potuti accaparrare i biglietti del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale del Castellani. Altrettanti, ma sicuramente di più, quelli tenuti fuori anche dai meccanismi perversi del sistema di vendita delle piattaforme di ticketing. Tanti tifosi dunque sperano di trovare meno ostacoli in vista della trasferta di San Siro.