Iltempo.it - Migranti: Magi, 'ingerenze Nordio gravi, violano Costituzione'

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “ancora una volta dimostra di essere tutt'altro che liberale, tutt'altro che garantista e conferma di non aver ben capito che il ministro della Giustizia non è il padre padrone della giustizia, a cui i giudici italiani devono portare in dono solo sentenze gradite in una sorta di timore reverenziale verso il potere politico. A maggior ragione quando si tratta di diritti fondamentali delle persone, come nel caso dei 12. E a maggior ragione quando a essere giudicata è una follia come i centri di detenzione in Albania., come Meloni e Salvini, vorrebbe la giustizia assoggettata a Palazzo Chigi. Una ingerenza intollerabile perché si tratta di unassima violazione dei principi sanciti dallasu cuiha giurato da ministro”. Lo dichiara Riccardo, segretario di Più Europa.