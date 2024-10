Migranti in Albania, Iv denuncerà Meloni alla Corte dei Conti (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA, 19 OTT – “Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro Migranti in Albania. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot Imolaoggi.it - Migranti in Albania, Iv denuncerà Meloni alla Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA, 19 OTT – “Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formaledeiindicando Giorgiacome responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centroin. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot

Migranti : Iv presenterà denuncia a Corte Conti su hotspot Albania - Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Iv. Non agli spot della Premier". Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo ... (Liberoquotidiano.it)

Albania - eseguito il diktat : i migranti sono in Italia. Gasparri : “Parlino le toghe contrarie all’uso politico della giustizia” - L'articolo Albania, eseguito il diktat: i migranti sono in Italia. Ci si è trovati così di fronte a un paradosso per cui l’opposizione, che accusa il governo di dare vita a uno scontro tra poteri, è in realtà la prima a cercare di alimentarlo. Il rientro si è reso necessario a seguito della decisione del Tribunale di Roma di non convalidare i trasferimenti nei centri allestiti al di là ... (Secoloditalia.it)

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - Il tribunale di Roma aveva stabilito ieri che i Paesi da cui provengono – Egitto e Bangladesh appunto – non sono considerati sicuri, dunque non è possibile per l’Italia rispedirveli, neppure in caso di diniego della domanda d’asilo. Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo cui appartengo dichiari guerra alla magistratura, cosa che non è e non sarà mai, ha dichiarato a ... (Open.online)