LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand ad un punto dal trionfo, ma la partenza di gara-9 è posticipata (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 Tantissimi appassionati sparsi tra l’arenile di Barcellona e le aree destinate ai supporters. C’è grande entusiasmo tra gli oceanici, sorrisi anche per i britannici nonostante il pesante passivo. 14:09 partenza ovviamente posticipata. Da notare che gli equipaggi sono assolutamente rilassati al difuori delle posizioni di bordo. 14:06 Vento che non è in grado di sostenere la partenza, con oscillazioni dai 3 ai 7 nodi medi nel campo di regata. 14:03 Condizioni davvero al limite per l’avvio di gara-9. A momenti scopriremo le decisioni del comitato di regata. 13:59 Siamo in attesa delle prime immagini in DIRETTA da Barcellona per capire le reali condizioni attuali del campo di regata. 13:55 Questo il programma del sabato catalano: 14.10 gara-9 15. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand ad un punto dal trionfo, ma la partenza di gara-9 è posticipata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14 Tantissimi appassionati sparsi tra l’arenile di Barcellona e le aree destinate ai supporters. C’è grande entusiasmo tra gli oceanici, sorrisi anche per i britannici nonostante il pesante passivo. 14:09ovviamente. Da notare che gli equipaggi sono assolutamente rilassati al difuori delle posizioni di bordo. 14:06 Vento che non è in grado di sostenere la, con oscillazioni dai 3 ai 7 nodi medi nel campo di regata. 14:03 Condizioni davvero al limite per l’avvio di-9. A momenti scopriremo le decisioni del comitato di regata. 13:59 Siamo in attesa delle prime immagini inda Barcellona per capire le reali condizioni attuali del campo di regata. 13:55 Questo il programma del sabato catalano: 14.10-9 15.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : parte gara-1! - 596. 164 +3. 792 +2. 009 16 65 REA 1’38. 450 PIT IN 5 60 VAN DER MARK 1’38. 047 1’41. 18 Bulega distrugge il record della pista e lo firma in 1. 321 PIT IN 15 1 BAUTISTA 1’38. 306, seguito da Van der Mark a +0. 20711 29 IANNONE 1’38. 05 Iannone intanto si trova in settima posizione, Petrucci decimo e Bassani undicesimo. (Oasport.it)