Liam Payne, parlano le due ragazze che erano nella sua stanza: la lite (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia di Buenos Aires giovedì ha rivelato che Liam Payne non era solo nella sua stanza il giorno che è m0rto, con lui c'erano due ragazze, che sono già state individuate. Le due 25enni hanno già parlato con le forze dell'ordine e con un quotidiano argentino, non facendosi troppi problemi a dichiarare la loro professione: "Sono due pr0stitute e l'hanno detto subito alla Polizia, spiegando come sono arrivate all'hotel CasaSur. Stanno collaborando con gli inquirenti, hanno addirittura consegnato i loro cellulari senza fare problemi di nessun tipo". Il procuratore Marcelo Roma, responsabile delle indagini sulla tragedia ha interrogato le ragazze, che hanno rivelato come sono arrivate nella stanza di Liam: "Abbiamo bevuto un po' di alcol con lui. Siamo state un po' di tempo in sua compagnia. Però quando era in nostra compagnia non ha consumato sostanze e ci sembrava piuttosto normale.

“Sono smarrita - continuerò ad amarti”. Kate Cassidy parla dopo la morte del fidanzato Liam Payne - L’artista era in Argentina dal 30 settembre e fino al 14 ottobre era stato accompagnato dalla fidanzata Kate Cassidy. “Sei tutto nella mia vita, voglio che tu sappia che ti ho amato senza riserve”, ha scritto Kate. Gli agenti lo hanno scoperto con gravi traumi, in particolare alla testa. Leggi anche: Camion dell’immondizia si schianta contro un bar: incidente spaventoso a Capurso “Grazie per ... (Thesocialpost.it)

Cheryl Cole parla dopo la morte di Liam Payne e fa un appello - Vi prego di considerare a cosa servono alcuni di questi resoconti, se non a causare ulteriore danno a tutti coloro che sono rimasti qui a raccogliere i pezzi. Farò tesoro di ogni momento che abbiamo vissuto per sempre. “Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei ricordare a tutti che abbiamo perso un ... (Biccy.it)

Liam Payne - il giallo della lite per soldi con una donna nella hall dell'hotel prima della morte. «Ho 55 milioni. Sono fregato». La conversazione in spagnolo - Liam Payne è stato visto discutere di soldi con una donna nella hall del suo hotel di Buenos Aires, poche ore prima di precipitare dal quarto piano dell'albergo. In seguito alla tragedia,... (Ilmessaggero.it)