Infortunio Lobotka, Il Mattino: "Problema al flessore non può essere preso sotto gamba: salta anche il Milan" (Di sabato 19 ottobre 2024) Non un semplice Problema per Stanislav Lobotka. Il centrocampista della SSC Napoli, fa sapere l'edizione odierna de Il Mattino, ha rimediato un Infortunio da non prendere sottogamba e che lo costringerà a restare fuori dai piani di Antonio Conte per un periodo più lungo del previsto. "Non solo domani. Ma anche con il Lecce e L'articolo

Conte : «Spiace per l’infortunio di Lobotka - ma ho piena fiducia in Gilmour che lo sostituirà» - . Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza presentando il match contro l’Empoli ed ha parlato dell’infortunio di Lobotka e come lo sostituirà Conte su Lobotka «La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente dispiace perché si stava esprimendo a livelli ... (Ilnapolista.it)

Infortunio Lobotka - un guaio per Conte : salterà più partite del previsto - le ultime - Per Antonio Conte, dunque, una lunga assenza che verrà soppiantata dallo scozzese Gilmour, pronto a rendersi utile alla causa e sfruttare l’occasione per mettersi in mostra e, perchè no, magari strappare un posto da titolare proprio a Lobotka. . Certo, l’allenatore degli azzurri ha delle buone carte da giocare e questo fa dormire sonni tranquilli anche i tifosi: contro l’Empoli spazio a Billy ... (Spazionapoli.it)

Napoli : L’infortunio di Lobotka - Rientro previsto per Lobotka Il piano di recupero per Lobotka sembra orientato a un rientro nella partita contro il Milan, che rappresenta un’importante sfida per il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tratta di un infortunio non eccessivamente grave, il che offre speranza per un recupero relativamente rapido. (Terzotemponapoli.com)