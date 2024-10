Il caso di Patrizia Coluzzi, la madre condannata per aver soffocato la figlia di due anni con un cuscino (Di sabato 19 ottobre 2024) La Procura generale e la difesa avevano chiesto l'assoluzione perché incapace di intendere e di volere. I giudici di primo e di secondo grado hanno condannato a 12 anni di carcere Patrizia Coluzzi, la donna che ha soffocato la figlia di due anni con un cuscino in un appartamento a Cisliano (Milano) nel 2021. L'avvocata difensore ha spiegato a Fanpage.it gli esiti delle perizie psichiatriche svolte sulla donna. Fanpage.it - Il caso di Patrizia Coluzzi, la madre condannata per aver soffocato la figlia di due anni con un cuscino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Procura generale e la difesa avevano chiesto l'assoluzione perché incapace di intendere e di volere. I giudici di primo e di secondo grado hanno condannato a 12di carcere, la donna che haladi duecon unin un appartamento a Cisliano (Milano) nel 2021. L'avvocata difensore ha spiegato a Fanpage.it gli esiti delle perizie psichiatriche svolte sulla donna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi era Patrizia Russo uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone - Patrizia Russo è la vittima di femminicidio numero 31 in questo 2024 in Italia. La donna, probabilmente, è stata ferita a morte nel sonno, nella notte del 16 ottobre, e subito dopo averla colpita Salamone ha avvertito i carabinieri della stazione cittadina, a pochi km di distanza, che giunti sul luogo del delitto hanno svolto i primi rilievi e confermato la morte della donna. (News.robadadonne.it)

Cisliano - uccise la figlia soffocandola con il cuscino : pena di 12 anni confermata per Patrizia Coluzzi - La donna aveva poi tentato di togliersi la vita. Milano, 16 ottobre 2024 – La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per Patrizia Coluzzi, attualmente detenuta nella Rems di Castiglione delle Stiviere. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi anche per sequestro di minore, oltre che per calunnia e diffamazione. (Ilgiorno.it)

Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo nel sonno. L'ombra della depressione dietro a un gesto che ancora non ha una spiegazione - È l'alba del 15 ottobre a Solero, un piccolo paese di circa 1.650 abitanti nel cuore della provincia di Alessandria, quando in una casa del posto, alle prime luci del mattino, Giovanni... (Leggo.it)