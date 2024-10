Secoloditalia.it - Giallo a Fermo dopo la macabra scoperta: 30enne trovata morta in un B&B con lividi ed ecchimosi sul corpo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ènei dintorni diil macabro rinvenimento di una giovane donnain un B&B di Porto San Giorgio. A far scattare l’allarme una vicina, insospettita da un’odore pungente, molto forte, che proveniva dall’appartamento accanto il suo: e da lì laUna donna sui 30 anni è stataquesta mattina in un B&B a Porto San Giorgio, in provincia di. Suldella giovane, nata in Russia ma con passaporto italiano, sono state trovate diverse. Sul posto, oltre alle volanti e alla Squadra Mobile, sono intervenuti anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Il medico legale. E il pm della Procura di. Secondo le prime informazioni la donna, che si trovava nella struttura da un mese circa, sarebbeda almeno tre giorni.