Gaeta.it - Furto audace in un bar di Roma: malviventi colpiscono nel cuore della notte

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha scosso la tranquillità, specificamente in via Mattia Battistini. Quattro, utilizzando un approccio da vero e proprio film, hanno messo a segno un colpo al bar locale, dimostrando una ferocia e una premeditazione che stanno allertando le forze dell’ordine. Gli eventi si sono svolti intorno alle 2 di venerdì 18 ottobre, quando i banditi hanno preso d’assalto il locale, infrangendo una vetrina e sottraendo la cassa. Le autorità stanno ora accertando il valore del bottino e lavorando instancabilmente per identificare i responsabili. Il colpo: modalità e tempistiche Intorno alle due del mattino, il bar in via Mattia Battistini è diventato il bersaglio di una rapina che sembra essere stata pianificata con cura.