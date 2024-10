Oasport.it - F1, Verstappen si aggiudica la Sprint di Austin e allunga su Norris nel Mondiale. 2° un grande Sainz

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Maxè tornato. Il fuoriclasse olandese della Red Bull, dopo aver firmato ieri il miglior tempo nellaQualifying, ha sfruttato al meglio la prima posizione in griglia imponendosi nelladivalevole per il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e sestultimo round deldi Formula Uno 2024. Il tre volte campione iridato conserva dunque la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato (quattro affermazioni su quattro), lanciando un segnale molto importante alla concorrenza dopo la crisi prestazionale che ha vissuto la Red Bull negli ultimi mesi e consolidando la sua leadership in campionato.ha guadagnato un paio di punticini sul suo primo inseguitore Lando, portandosi a +54 sul britannico della McLaren in attesa del GP di domani.