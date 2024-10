F1 pagelle gara sprint GP Stati Uniti | Verstappen ritrova il successo bene Sainz

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ledelladel Gran Premio degli, che ha visto Maxottenere il primo posto davanti a Carlose a Lando Norris. Quarta posizione per Charles Leclerc, davanti alle due Mercedes.: 10 Ottima prestazione di Max, che parte dalla pole position e corre unaquasi in solitaria. L’olandese torna al, sebin una, dopo mesi di digiuno. Il campione in carica tenterà ora di ripetersi nelle qualifiche e nel Gran Premio. NORRIS: 8.5 Lando Norris parte molto, ma sul finale commette un errore fatale per la sua seconda posizione. Un bloccaggio nel corso del penultimo giro apre infatti un varco a Carlos, con il pilota McLaren che conclude terzo sul podio. RUSSELL: 7.