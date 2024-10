Esondazione del fiume Salso a Licata: cinque persone salvate, una era bloccata sul tetto - VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) cinque persone sono state salvate in elicottero dai pompieri a Licata dove, in tarda mattinata, è esondato il fiume Salso. Da contrada piana Bugiades il corso d’acqua ha invaso gran parte della città e, in particolare, il quartiere «Africano» e piazza Gondar. L’elicottero dei vigili del fuoco «Drago 146», del reparto volo di Catania, è intervenuto a Licata a supporto delle squadre di terra Feedpress.me - Esondazione del fiume Salso a Licata: cinque persone salvate, una era bloccata sul tetto - VIDEO Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024)sono statein elicottero dai pompieri adove, in tarda mattinata, è esondato il. Da contrada piana Bugiades il corso d’acqua ha invaso gran parte della città e, in particolare, il quartiere «Africano» e piazza Gondar. L’elicottero dei vigili del fuoco «Drago 146», del reparto volo di Catania, è intervenuto aa supporto delle squadre di terra

Maltempo in Sicilia - esondato il fiume Salso a Licata - PALERMO (ITALPRESS) – Oltre a Enna e Caltanissetta, si sono verificati allagamenti e danni a Catania e Agrigento. Esondato il fiume Salso a Licata (Agrigento). mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, ... (Tg24.sky.it)

Sicilia - esonda il fiume Salso a Licata : vigili del fuoco portano in salvo un uomo arrampicato sul tetto - I vigili del fuoco, con l’elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un’abitazione a Licata, dove per il maltempo è esondato il fiume Salso, all’altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore di benzina. Un pompiere si è calato dall’elicottero e ha imbracato e issato, portandolo in salvo, l’uomo. (Ilfattoquotidiano.it)