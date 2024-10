361magazine.com - Eleonora Giorgi parla del suo funerale, l’intervista a Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024)è stata intervistata dae hato del tumore e di come vive la delicata situazione, ma anche di come vorrebbe il suohato della sua malattia e di come vorrebbe che venisse organizzato il suo. E non solo. L’attrice hato del suo rapporto speciale con il nipotino e ha precisato che lui non si è accorto di nulla, neppure che le mancano i capelli. L’artista si è quindi posta il problema di come dire al piccolo, quando non la vedrà più, che è morta. Le sue parole nel corso del“Il tempo che resta è vita. Poi non è importante il quanto, ma il come. Il tempo che mi rimane? Quando ho saputo tutto ho detto ‘non so quanto mi rimane da vivere, ma se le cure sono solo una lotta contro l’impossibile, che può ridurre il tempo buono che mi rimane con voi, allora non le farò’.