Crisi dell’autotrasporto | la richiesta di supporto finanziario dall’Unione Europea

In un contesto di sfide crescenti per il settore, la richiesta di un fondo europeo dedicato alla competitività diventa cruciale. Con un calo significativo nel numero di imprese attive nelle Marche, rappresentanti di categoria e istituzioni si mobilitano per trovare soluzioni che garantiscano investimenti e sostenibilità. L'attenzione si concentra sulla transizione energetica, mirata a stabilire quali risorse siano migliori per il futuro del settore. Il calo delle imprese nell'autotrasporto Negli ultimi nove mesi del 2024, il settore ha registrato un preoccupante diminuzione delle imprese operanti nelle Marche, scendendo da 3.271 a 3.112, con una perdita di 159 aziende. Questo dato è emblematico di una crisi più ampia che colpisce il settore a livello nazionale e europeo.