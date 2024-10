Liberoquotidiano.it - "Cosa stanno impedendo di fare all'Italia": Isabella Tovaglieri smaschera le toghe | Guarda

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Il modello Albania, che è stato tanto criticato all'inizio dall'Europa, oggi èto dall'Unione Europea come un paradigma da emulare": a dirlo l'europarlamentare della Leganello studio di 4 di Sera weekend su Rete 4. "E soprattutto - ha aggiunto l'eurodeputata del Carroccio - l'esternalizzazione dell'accoglienza va nel solco del nuovo patto per l'immigrazione che è stato votato a Bruxelles". Tornando sulle recenti decisioni della magistratura, laha proseguito: "I giudici oggi hanno detto unaimportantissima: nonsconfessando il modello albanese, ma dicendo loro - arrogandosi un diritto che non gli compete - quali paesi sono sicuri e quali no, e mi pare di capire che non ce ne sia nessuno tranne che l'di fattoall'di rimpatriare chi non ha diritto di restare qui".