Chi sono i figli di Asia Argento, Anna Lou e Nicola, avuti da due uomini diversi (Di sabato 19 ottobre 2024) I figli di Asia Argento sono Anna Lou e Nicola Giovanni. Sia pur senza esagerare, lei ama condividere le loro foto su Instagram e non ha alcun tentennamento nel definirli "gli amori della mia vita", la priorità assoluta. Il suo successo più grande. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia e Morgan nata il 20 giugno 2001, che abbiamo visto sul grande schermo a 13 anni nel film di mamma, Incompresa, presentato al Festival di Cannes nel 2014, e più recentemente nei panni di Aurora nella terza stagione della serie tv di Netflix Baby. Oggi è iscritta all'Accademia di Belle Arti per studiare teorie e tecniche dell'audiovisivo, regia o scrittura creativa, ha un profilo Instagram multicolor e ha fatto pace con gli haters ("Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l'esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata.

