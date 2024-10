Catania, uomo trascinato via dall’acqua: salvato da un passante (Di sabato 19 ottobre 2024) Un forte nubifragio ha investito Catania dopo che una linea di temporali ha attraversato la Sicilia da ovest a est. Oggi, sabato 19 ottobre, l’isola è sotto allerta arancione. Le violente condizioni atmosferiche sono state accompagnate da raffiche di vento, causando una rapida trasformazione delle strade in veri e propri fiumi, con il livello dell’acqua che ha raggiunto decine di centimetri.Leggi anche: Cruciani da Del Debbio, duro attacco alla Dem Malpezzi sui migranti: “Vostra politica? Accogliere chiunque” In alcuni filmati, tra cui uno condiviso dalla testata LaSiciliaweb, si può osservare il salvataggio di una persona trascinata dalla corrente del torrente di acqua piovana formatosi sulla carreggiata. Una persona, dal marciapiede, ha attraversato la strada per aiutare il passante in difficoltà, riuscendo a tenerlo a galla. Thesocialpost.it - Catania, uomo trascinato via dall’acqua: salvato da un passante Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un forte nubifragio ha investitodopo che una linea di temporali ha attraversato la Sicilia da ovest a est. Oggi, sabato 19 ottobre, l’isola è sotto allerta arancione. Le violente condizioni atmosferiche sono state accompagnate da raffiche di vento, causando una rapida trasformazione delle strade in veri e propri fiumi, con il livello dell’acqua che ha raggiunto decine di centimetri.Leggi anche: Cruciani da Del Debbio, duro attacco alla Dem Malpezzi sui migranti: “Vostra politica? Accogliere chiunque” In alcuni filmati, tra cui uno condiviso dalla testata LaSiciliaweb, si può osservare il salvataggio di una persona trascinata dalla corrente del torrente di acqua piovana formatosi sulla carreggiata. Una persona, dal marciapiede, ha attraversato la strada per aiutare ilin difficoltà, riuscendo a tenerlo a galla.

