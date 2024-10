CastrumFavara, domani la sfida alla Nissa: Infantino carica la squadra (Di sabato 19 ottobre 2024) "Sappiamo che è una sfida sentita ma in palio ci sono punti importanti per la classifica: nonostante le assenze, la mia squadra è sempre sul pezzo".Pietro Infantino, allenatore della CastrumFavara, parla così alla vigilia del match del Bruccoleri contro la Nissa: il tecnico carica la squadra Agrigentonotizie.it - CastrumFavara, domani la sfida alla Nissa: Infantino carica la squadra Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Sappiamo che è unasentita ma in palio ci sono punti importanti per la classifica: nonostante le assenze, la miaè sempre sul pezzo".Pietro, allenatore della, parla cosìvigilia del match del Bruccoleri contro la: il tecnicola

CastrumFavara - domenica i gialloblù sfidano il Paternò in trasferta : in panchina c'è l'ex Catalano - Sarà Paternò la prossima trasferta per la CastrumFavara di Pietro Infantino. Sul terreno di gioco del Falcone-Borsellino (4. . . 500 posti) la squadra favarese incontrerà l'undici allenato dall' ex Gaetano Catalano e troverà nei ranghi avversari Mattia Retucci, Pietro Marino e Mirko Bertella, in forza. (Agrigentonotizie.it)

CastrumFavara - la serie D comincerà al Bruccoleri : alla prima giornata sfida contro Enna - Sono stati diramati i calendari di serie D per la stagione 2024-25. La CastrumFavara esordirà l'8 settembre al Bruccoleri, contro la neopromossa Enna. Per i gialloblù, alla seconda, trasferta ad Acireale quindi alla terza giornata il derby casalingo contro l'Akragas. La stagione regolare si... (Today.it)