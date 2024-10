Sport.quotidiano.net - Bisoli "Ci toglieremo soddisfazioni"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) La sosta non ha cambiato molto in vista della gara contro il Palermo (attesi 10mila tifosi al ’Braglia’), qualche giocatore è stato recuperato, ma sarà buono soprattutto per la panchina. "In tanti anni che alleno non ho mai avuto una condizione così particolare, mi devo complimentare coi giocatori perché nonostante il gran numero di infortunati hanno continuato a lavorare con intensità e senza mai mollare. Ho un gruppo che non cambierei per niente al mondo e per questo sono sicuro che proseguendo su questa strada cigrandi" racconta Pierpaolo, che continua: "Qualcuno lo recuperiamo, il loro minutaggio è da valutare ma almeno arrivo alla sfida con il Palermo con 18 giocatori disponibili.