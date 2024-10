Basket, serie B | Luiss Roma-Toscana Legno Livorno 57-65: Bonacini spacca la partita, ma quanta sofferenza per la Pielle (Di sabato 19 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LivornoTODAY Dopo due battute d'arresto contro Ravenna e in casa di Chieti, la Pielle Livorno torna al successo superando 57-65 la Luiss Roma al PalaTiziano. Una partita soffertissima per i ragazzi di Campanella che ribaltano la gara negli ultimi cinque minuti Livornotoday.it - Basket, serie B | Luiss Roma-Toscana Legno Livorno 57-65: Bonacini spacca la partita, ma quanta sofferenza per la Pielle Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAY Dopo due battute d'arresto contro Ravenna e in casa di Chieti, latorna al successo superando 57-65 laal PalaTiziano. Unasoffertissima per i ragazzi di Campanella che ribaltano la gara negli ultimi cinque minuti

Basket - serie B | Luiss Roma-Toscana Legno Pielle Livorno in diretta. Live - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Dopo la battuta di arresto contro Ravenna e lo stop a Chieti, la Toscana Legno Pielle Livorno è di scena al PalaTiziano di Roma, tana per l'occasione della Luiss Roma (palla a due alle 18 di stasera, sabato 19 ottobre). Per la squadra di coach... (Livornotoday.it)

Maledizione PalaPiccolo per la Juvecaserta - con la Luiss Roma arriva la terza sconfitta in casa - concessa. . Gli universitari sono stati bravi ad. . La Paperdi Juvecaserta 2021 non riesce ad esorcizzare il tabù palaPiccolo e subisce la terza sconfitta interna di questo inizio di stagione ad opera di una Luiss Roma apparsa quanto mai precisa dalla distanza e con una decisa aggressività difensiva. (Casertanews.it)

Juvecaserta a caccia della prima vittoria in casa - al PalaPiccolo arriva la Luiss Roma - Secondo impegno consecutivo interno per la Paperdi Juvecaserta 2021, che disputa domani sera, mercoledì 16 ottobre, con inizio alle ore 20.00, la sua quinta partita in questi primi venti giorni della stagione 2024/2025. Al palaPiccolo arrivano gli universitari della Luiss Roma con il quintetto... (Casertanews.it)