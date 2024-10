Atalanta, Djimsiti e Ruggeri convocati per Venezia. Kolasinac fermato dall’influenza (Di sabato 19 ottobre 2024) Zingonia. Ci sono anche Berat Djimsiti e Matteo Ruggeri nell’elenco dei giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida che l’Atalanta giocherà domenica (20 ottobre) alle 15 sul campo del Venezia. Il centrale albanese e l’esterno di Zogno verranno valutati fino all’ultimo per capire se saranno in condizione di scendere in campo senza correre rischi, essendo rientrati pienamente in gruppo solo nell’allenamento del sabato: venerdì avevano svolto solo parte della seduta coi compagni. Certo, sarà più facile ‘risparmiare’ Ruggeri visto che il reparto esterni è al completo, con Bellanova e Zappacosta favoriti per la titolarità, mentre la difesa avrà bisogno di qualche adattamento in più. Sead Kolasinac infatti non parte per il Penzo a causa di una sindrome influenzale. Bergamonews.it - Atalanta, Djimsiti e Ruggeri convocati per Venezia. Kolasinac fermato dall’influenza Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Zingonia. Ci sono anche Berate Matteonell’elenco dei giocatorida Gian Piero Gasperini per la sfida che l’giocherà domenica (20 ottobre) alle 15 sul campo del. Il centrale albanese e l’esterno di Zogno verranno valutati fino all’ultimo per capire se saranno in condizione di scendere in campo senza correre rischi, essendo rientrati pienamente in gruppo solo nell’allenamento del sabato: venerdì avevano svolto solo parte della seduta coi compagni. Certo, sarà più facile ‘risparmiare’visto che il reparto esterni è al completo, con Bellanova e Zappacosta favoriti per la titolarità, mentre la difesa avrà bisogno di qualche adattamento in più. Seadinfatti non parte per il Penzo a causa di una sindrome influenzale.

