Metropolitanmagazine.it - Alessandro Basciano e il rapporto con la madre Giovanna: “Molto apprensiva con me”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024): abbiamo conosciuti ladurante la partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip, intervenuta per realizzare delle sorprese al figlio., chi è laOggi il dj sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16:30 su Canale 5. Sono poche le notizie circolanti in rete sulladi: la donna che aveva sposato il padre dell’ex vippone, Beppe dal quale ha avuto anche la figlia Giorgia Nicole, ha divorziato dal marito durante l’infanzia del celebre figlio. A seguito della separazione dei genitori, secondo ladel volto televisivo,avebbe subito il contraccolpo diventando introverso.