A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: previste Sprint e Qualifiche. Programma, tv, streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo tre settimane di sosta è tornato il Mondiale di Formula 1 2024. Il Circus affronta il trittico nel Continente americano che condurrà verso il finale della stagione: si comincia con il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, quindi Gran Premio del Messico e Gran Premio di San Paolo. Ieri si è cominciato sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) con un appuntamento che ci darà risposte riguardo alla lotta al titolo. Max Verstappen rimane in testa, ma non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. Un Verstappen che ha mandato un segnale forte a tutti i rivali, piazzando la zampata nella Sprint qualifyng e dando la sensazione di essere tornato grande, ma occhio alla Ferrari che è competitiva.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : sabato con Sprint e qualifiche - la Ferrari sogna in grande - Nella sprint qualifyng il campione del mondo ha superato per 12 centesimi un sorprendente George Russell; terza posizione per Charles Leclerc, che partirà davanti a Lando Norris e Carlos Sainz. 00 italiane i piloti avranno l’occasione di lanciare una nuova sfida a Verstappen con la caccia alla pole position. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : alle 23.30 le qualifiche Sprint - la Ferrari sogna in grande - 20. 34 La classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33. Williams 16 9. 19. 47 Sainz non accende il fucsia nel T3, ma completa positivamente il suo giro e balza davanti a tutti in 1’35?231. 19. 34 In casa Racing Bulls c’è Liam Lawson al posto di Daniel Ricciardo per le ultime sei tappe della stagione. (Oasport.it)

