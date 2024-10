Zeman ricoverato in ospedale: come sta l’ex allenatore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zeman come sta. l’ex allenatore è stato nuovamente ricoverato in ospedale a Pescara. Il tecnico boemo si trovava a Roma quando ha avvertito il malore ed è stato trasportato d’urgenza in auto alla clinica “Pierangeli” di Pescara per essere sottoposto a controlli a causa di un’ischemia cerebrale con deficit di movimento della parte destra del corpo. (Continua) Leggi anche: Italia in lutto, è morto un giovane calciatore: lottava contro una grave malattia Leggi anche: Adriano Celentano, l’appello su Instagram: “Vorrei che” Chi è Zdenek Zeman Zden?k Zeman è un allenatore di calcio di nazionalità ceca ma naturalizzato italiano. Ha alle spalle una carriera lunghissima, iniziata nel 1969 e trascorsa quasi interamente in Italia. Ha vinto un campionato di Serie C2 nella stagione 1984-1985 e due campionati di Serie B nella stagione 1990-1991 e 2011-2012. Tvzap.it - Zeman ricoverato in ospedale: come sta l’ex allenatore Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sta.è stato nuovamenteina Pescara. Il tecnico boemo si trovava a Roma quando ha avvertito il malore ed è stato trasportato d’urgenza in auto alla clinica “Pierangeli” di Pescara per essere sottoposto a controlli a causa di un’ischemia cerebrale con deficit di movimento della parte destra del corpo. (Continua) Leggi anche: Italia in lutto, è morto un giovane calciatore: lottava contro una grave malattia Leggi anche: Adriano Celentano, l’appello su Instagram: “Vorrei che” Chi è ZdenekZden?kè undi calcio di nazionalità ceca ma naturalizzato italiano. Ha alle spalle una carriera lunghissima, iniziata nel 1969 e trascorsa quasi interamente in Italia. Ha vinto un campionato di Serie C2 nella stagione 1984-1985 e due campionati di Serie B nella stagione 1990-1991 e 2011-2012.

