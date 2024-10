Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere. Un problema degli uomini

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli"parte centrale" delladi. È il tema su cui invita alla riflessione e all’azione il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, portando ieri mattina al Senato l’esperienza delle associazioni di Rimini che si occupano dellatica, e in particolare la "Camminatacontro la", un unicum a livello italiano, che si tiene nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo. È "molto difficile- sottolinea il pentastellato- cambiare paradigmi ingessati da anni e questo impegno sul territorio va valorizzato". La Camminata, entra nel merito Donato Piegari dell’associazione Direuomo che si occupa dimaltrattanti, è "un gesto politico e simbolico. Ci sono tante camminate femminili, ma non maschili" e "se non si agisce a livello culturale ildelladinon finirà mai".