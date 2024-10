Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/10/24

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ma io non ci sto credendo che loro hanno avuto DAVVERO il barbaro coraggio di tagliare tutta la parte più becera dello Smart gate! Erano tre settimane che noialtri non aspettavamo altro che vedere Mario Cusitore fornire in mondovisione dettagli assolutamente non necessari e per nulla eleganti sulle sue fornicazioni notturne (che – evidentemente aboliti i B&B – ora avvengono in minuscoli abitacoli che manco i diciottenni neopatentati in preda ai bollenti spiriti) riconfermandosi indiscusso re dello squalloreedonniano, e loro che fanno? Tagliano tutto. Così, come se non fosse mai esistito. Come se alle mutande di quella Fata Smemorina di Morena Farfante non si fosse mai nemmeno accennato.