"Uomini e Donne", Ida Platano si è fidanzata: "Sto vivendo un momento speciale"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Personaggi Tv. Idafidanzato. L’ex tronista di “” ha ritrovato il sorriso dopo l’esperienza negativa nel programma di Maria De Filippi. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social: “Stoun, bello, e non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti. Ci tenevo a dirvi questa cosa che per me è davvero“. (Continua) Leggi anche: “”, ricoverato il fidanzato di Ida: come sta Leggi anche: “”, brutto episodio per Ida: cosa è successo Chi è IdaIdaè divenuta famosa per aver partecipato al programma “”, sia in qualità di dama del trono over che di tronista. Ha 42 anni, è originaria della Sicilia, ma ha vissuto quasi sempre a Brescia, dove si è trasferita per trovare lavoro.