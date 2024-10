Un tour tra imprenditori e artigiani locali: più di 200 studenti della provincia per il laboratorio “Ambiente giovani” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Più di 200 studenti della provincia di Agrigento partecipano ad un laboratorio di imprenditorialità giovanile organizzato dalla cooperativa di comunità “Identità e bellezza” di Sciacca, meglio conosciuta come “Museo diffuso dei 5 sensi, nell’ambito delle attività del progetto “Ambiente giovani” Agrigentonotizie.it - Un tour tra imprenditori e artigiani locali: più di 200 studenti della provincia per il laboratorio “Ambiente giovani” Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Più di 200di Agrigento partecipano ad undialitàle organizzato dalla cooperativa di comunità “Identità e bellezza” di Sciacca, meglio conosciuta come “Museo diffuso dei 5 sensi, nell’ambito delle attività del progetto “

