Temptation Island, Raul Dumitras e Millie Moi si stanno frequentando: la Segnalazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuove indiscrezioni sui protagonisti di Temptation Island. Sembra che Raul Dumitras stia frequentando Millie Moi, protagonista dell'ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Ecco la Segnalazione.

Temptation Island 2024 - clamorosa segnalazione su Saretta : perchè avrebbe scaricato Antonio Maietta - Secondo quanto riportato, Saretta potrebbe non essere stata sincera durante la sua partecipazione al programma, poiché sarebbe entrata nel reality già fidanzata con un ragazzo del suo paese. La testimonianza di una ragazza di Perugia getta ombre sul comportamento di Saretta, suggerendo che il suo atteggiamento potrebbe aver influenzato il percorso di Antonio, che non ha avuto lo stesso supporto ... (Anticipazionitv.it)

“Continuate a dire che sono un uomo di me***a? Si difendono persone che fanno peggio di me” : la critica di Lino Giuliano a concorrenti e fan di Temptation Island - Siate un po’ più coerenti tutti quanti per favore”. Io ho sbagliato ok ma, di base, non dovevo essere attaccato come sono stato attaccato al falò. “Allora adesso continuate a dire che Lino è un uomo di me***?“. Io non mi sto giustificando perché ho sbagliato tanto nei confronti della mia ex fidanzata (Alessia Pascarella, ndr) e le chiedo scusa ora e per sempre, sono stato un uomo di me*** nei ... (Ilfattoquotidiano.it)

Temptation Island - il clamoroso falò tra Titty e Antonio : tra rifiuti e prese in giro - Nell’ultima puntata di Temptation Island, il pubblico ha assistito a uno dei momenti più attesi: il falò di confronto tra Titty Scialò e Antonio Maietta. La coppia aveva deciso di partecipare al programma, soprattutto per volontà di Antonio, che desiderava dimostrare la propria fedeltà alla sua compagna e futura moglie. (Dailynews24.it)