Statisticall a Treviso proseguono tavole rotonde festival statistica e demografia

Festival della Statistica : il programma del venerdì al StatisticAll di Treviso - Nella seconda giornata dell’evento, in programma venerdì 18 ottobre, il focus sarà sulle tematiche contemporanee come l’intelligenza artificiale, le sfide economiche europee e le politiche sociali. Questi eventi sono progettati per stimolare nei più giovani l’interesse verso la statistica e la demografia, offrendo loro strumenti per interpretare il mondo dei dati che ci circonda. (Gaeta.it)

La prima giornata di StatisticAll a Treviso : politiche di coesione e sfide per l’Europa - L’importanza dell’istruzione per lo sviluppo del capitale umano Un altro tema di grande rilevanza emerso durante il dibattito è stato quello dell’istruzione e del capitale umano, sottolineato da Massimo Armenise, ricercatore presso l’Istat. Di fronte a questa sfida, diventa cruciale ripensare modalità di programmazione che possano includere anche voci locali e migliorare le condizioni di vita ... (Gaeta.it)