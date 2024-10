Sport, premi del Comune. È Vittoria Guazzini l’Atleta dell’anno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stati annunciati ieri, a Firenze, i vincitori del premio "Atleta dell’anno", organizzato dalla sezione Unvs azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini Le Signe. La consegna si svolgerà martedì 22 ottobre (ore 18.30) a Villa Alberti, a Signa, e vedrà la partecipazione dei sindaci di Signa e Lastra Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo Sport e col delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato del premio. "Il comitato promotore – ha spiegato ieri il presidente della sezione Unvs delle Signe, Leandro Becagli - ha assegnato a Vittoria Guazzini, 24 anni, il premio Atleta dell’anno 2023". Ciclista cresciuta Sportivamente nelle strade della zona, Vittoria abita a Poggio a Caiano. Azzurra delle Fiamme Oro, ha vinto quest’anno i campionati italiani e europei, oltre al bellissimo oro a Parigi. Lanazione.it - Sport, premi del Comune. È Vittoria Guazzini l’Atleta dell’anno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stati annunciati ieri, a Firenze, i vincitori delo "Atleta", organizzato dalla sezione Unvs azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini Le Signe. La consegna si svolgerà martedì 22 ottobre (ore 18.30) a Villa Alberti, a Signa, e vedrà la partecipazione dei sindaci di Signa e Lastra Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori alloe col delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti che è anche il presidente del Comitato delo. "Il comitato promotore – ha spiegato ieri il presidente della sezione Unvs delle Signe, Leandro Becagli - ha assegnato a, 24 anni, ilo Atleta2023". Ciclista cresciutaivamente nelle strade della zona,abita a Poggio a Caiano. Azzurra delle Fiamme Oro, ha vinto quest’anno i campionati italiani e europei, oltre al bellissimo oro a Parigi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Signa i premi dell'Unione Nazionale Veterani Sportivi - S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con l’amministrazione comunale di Signa e vedrà la partecipazione delle autorità sportive e istituzionali: insieme ai sindaci dei Comuni di Signa e Lastra a Signa Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo sport, Marcello Quaresima e Mirio Bogani e con il delegato del CONI di Firenze Gianni Taccetti ... (Sport.quotidiano.net)

Como : ad Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24 - The post Como: ad Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24 appeared first on SportFace. L’amministratore delegato del Como Francesco Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24. “Credo che le motivazioni che hanno portato all’assegnazione di questo riconoscimento riflettano ciò che abbiamo costruito con impegno e dedizione negli ultimi anni: un progetto sportivo solido, ma anche una realtà che ... (Sportface.it)

Trasporti e polemiche - l'Atm : "Premialità legittime e meritate - i risultati sono sotto gli occhi di tutti" - Non si è fatta attendere la nota in risposta da parte. I sei premi aziendali assegnati ai dipendenti Atm erano finiti nel mirino del consigliere comunale Alessandro Russo che ieri in una nota aveva acceso i riflettori scrivendo al presidente Giuseppe Campagna e al direttore generale Claudio Iozzi. (Messinatoday.it)