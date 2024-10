Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu: “Israele non ha finito” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non sapeva che Yahya Sinwar fosse lì. Il raid in cui è stato ucciso il leader di Hamas risale a mercoledì. I combattimenti per entrare in quell’edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. E’ stato solo dopo che i soldati israeliani sono andati a ispezionare tra le macerie, si sono accorti che “uno dei terroristi uccisi assomigliava molto a Sinwar”. Poi i test sul corpo, il Dna, e sull’identità della vittima nella serata di giovedì non ci sono stati più dubbi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –non sapeva che Yahyafosse lì. Il raid in cui è statoildirisale a mercoledì. I combattimenti per entrare in quell’edificio di, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. E’ stato solo dopo che i soldati israeliani sono andati a ispezionare tra le macerie, si sono accorti che “uno dei terroristi uccisi assomigliava molto a”. Poi i test sul corpo, il Dna, e sull’identità della vittima nella serata di giovedì non ci sono stati più dubbi.

"La restituzione degli ostaggi è un'opportunità per raggiungere tutti i nostri obiettivi e avvicina la fine della guerra", ha detto ancora Netanyahu parlando di "guerra di resurrezione" per Israele. La giornata di oggi "dimostra ancora una volta che nessun terrorista, in nessuna parte del mondo, può sfuggire alla giustizia, non importa quanto tempo ci voglia", ha quindi sottolineato Biden