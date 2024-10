Si rinnova la partnership tra Pfizer e cooperativa Vite Vere Down Dadi (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I progetti a sostegno dell’inclusione delle persone diversamente abili ritornano al Congresso SIFO 2024, annuale appuntamento della Società Italiana di Farmacologia Ospedaliera. Grazie al rinnovato accordo tra Italsky, società specializzata nell’allestimento di fiere e congressi, e la cooperativa Vite Vere Down Dadi, organizzazione non profit per il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, il personale messo a disposizione dalla cooperativa entrerà a far parte dello staff in forze all’evento SIFO 2024. Ad ospitare la cooperativa è lo stand di Pfizer, azienda farmaceutica che ha promosso l’iniziativa e che da sempre è in prima fila per favorire una cultura di Diversity Equity & Inclusion, anche tra i propri fornitori.La cooperativa Vite Vere Down Dadi (www.cooperativaViteVere. Unlimitednews.it - Si rinnova la partnership tra Pfizer e cooperativa Vite Vere Down Dadi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I progetti a sostegno dell’inclusione delle persone diversamente abili ritornano al Congresso SIFO 2024, annuale appuntamento della Società Italiana di Farmacologia Ospedaliera. Grazie alto accordo tra Italsky, società specializzata nell’allestimento di fiere e congressi, e la, organizzazione non profit per il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, il personale messo a disposizione dallaentrerà a far parte dello staff in forze all’evento SIFO 2024. Ad ospitare laè lo stand di, azienda farmaceutica che ha promosso l’iniziativa e che da sempre è in prima fila per favorire una cultura di Diversity Equity & Inclusion, anche tra i propri fornitori.La(www.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IMD rinnova il proprio impegno nello sport : nuovi accordi con società di Bergamo e in Serie A2 di pallavolo - Alberto Arosio, insieme ad altri fedeli appassionati, la Società Sportiva Pallavolo Concorezzo SSD A. L’approdo in Serie Nazionale A2 rappresenta qualcosa di inedito e per nulla scontato per la Pallavolo Concorezzo, che dopo aver meritatamente trionfato nella Serie Nazionale B1 Femminile, rischiava di non poter accedere alla Serie A2 per mancanza di fondi. (Bergamonews.it)

Eni si rinnova : più valore alle società satellite - Sarà guidata dal chief operating officer Guido Brusco e, fa sapere la società, "sarà dotata di tutte le leve tecniche, operative e di ingegneria per la realizzazione dei progetti della società". eco. Per eseguire al meglio la nuova fase strategica, che ha come obiettivo l’attuazione della transizione energetica e quindi una maggiore offerta di prodotti innovativi low carbon, Eni ha deciso di ... (Quotidiano.net)

Sardegna - bruciati 2.000 pannelli fotovoltaici nel cantiere della società Green and Blue : è il terzo attentato contro impianti di energie rinnovabili - Prima una pala eolica a Mamoiada e pochi giorni fa il tentativo di incendiare una turbina a Villacidro: per i vigili del fuoco tutti incendi di origine dolosa. (Repubblica.it)