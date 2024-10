Sassuolo L’inedita sfida tra Grosso e Maran (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quello di domani tra Fabio Grosso e Rolando Maran sarà un confronto del tutto inedito. Un dato piuttosto singolare, considerando l’esperienza di entrambi (soprattutto in B, dove il tecnico neroverde 168 panchine e quello del Brescia ben 295), ma tant’è: tra i 147 allenatori affrontati in carriera da Grosso, Maran non c’è, così come il tecnico romano non figura tra i ben 210 incrociati dal mister trentino, ed ecco così una singolare sfida nella sfida, una prima volta tra due allenatori che, comunque, hanno qualche affinità e molte divergenze, a partire dall’anagrafe. Se Gosso, infatti, con i suoi 47 anni ancora da compiere è il secondo tecnico più giovane della Serie B attuale, dietro all’ex neroverde Dionisi, Maran è invece il veterano, classe 1963; allenava quando ancora Grosso era un calciatore, eppure anche lì, a livello ufficiale, i due non si sono mai affrontati. Sport.quotidiano.net - Sassuolo L’inedita sfida tra Grosso e Maran Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quello di domani tra Fabioe Rolandosarà un confronto del tutto inedito. Un dato piuttosto singolare, considerando l’esperienza di entrambi (soprattutto in B, dove il tecnico neroverde 168 panchine e quello del Brescia ben 295), ma tant’è: tra i 147 allenatori affrontati in carriera danon c’è, così come il tecnico romano non figura tra i ben 210 incrociati dal mister trentino, ed ecco così una singolarenella, una prima volta tra due allenatori che, comunque, hanno qualche affinità e molte divergenze, a partire dall’anagrafe. Se Gosso, infatti, con i suoi 47 anni ancora da compiere è il secondo tecnico più giovane della Serie B attuale, dietro all’ex neroverde Dionisi,è invece il veterano, classe 1963; allenava quando ancoraera un calciatore, eppure anche lì, a livello ufficiale, i due non si sono mai affrontati.

