Rambona merita uno sviluppo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Tenuto conto delle risultanze degli studi preliminari, a settembre le proprietà, coordinate dalla Diocesi di Macerata, hanno affidato ai progettisti le linee guida per il recupero funzionale dell’intero complesso, sintetizzando i molteplici stimoli pervenuti dal territorio con le diverse esigenze di culto, pastorali e culturali, nella convinzione che soltanto una visione unitaria e di lungo termine potrà restituire a questo luogo il ruolo che". Il vescovo Nazzareno Marconi interviene sull’Abbazia di, a Pollenza, in seguito alla raccolta firme e alla petizione promosse in questi giorni dall’associazione Arte per le Marche e sottoscritta da Comune, Pro Loco Corporazione del Melograno e cittadini.