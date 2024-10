Pd, Meloni attacca Pm e vuole pieni poteri, ma ci opporremo (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Siamo di fronte a un attacco alla nostra democrazia, alla magistratura e al Parlamento senza precedenti: Meloni vuole i pieni poteri, ma noi con le altre opposizioni ci opporremo con tutte le forze allo stravolgimento della nostra democrazia e dello Stato di diritto". Così in una nota i presidenti dei gruppi del Pd alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo: Chiara Braga, Francesco Boccia e Nicola Zingaretti riferendosi al sit-in della Lega, oggi a Palermo, sul processo Open arms che coinvolge il ministro Salvini; all'attacco della premier dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma sui centri in Albania e dopo l'interrogazione di alcuni parlamentari sull'accordo con Tirana. "Questa mattina ministri che manifestano sotto il Tribunale di Palermo. Quotidiano.net - Pd, Meloni attacca Pm e vuole pieni poteri, ma ci opporremo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Siamo di fronte a un attacco alla nostra democrazia, alla magistratura e al Parlamento senza precedenti:, ma noi con le altre opposizioni cicon tutte le forze allo stravolgimento della nostra democrazia e dello Stato di diritto". Così in una nota i presidenti dei gruppi del Pd alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo: Chiara Braga, Francesco Boccia e Nicola Zingaretti riferendosi al sit-in della Lega, oggi a Palermo, sul processo Open arms che coinvolge il ministro Salvini; all'attacco della premier dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma sui centri in Albania e dopo l'interrogazione di alcuni parlamentari sull'accordo con Tirana. "Questa mattina ministri che manifestano sotto il Tribunale di Palermo.

