Padroni del mondo tra fiction e realtà Chi ci comanda davvero? La diretta di Millennium Live

"Padroni del mondo tra fiction e realtà. Chi ci comanda davvero?". Venerdì 18 ottobre alle 12 torna la diretta di Millennium Live per presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. In diretta ci saranno Mario Portanova (caporedattore Millennium), Fabrizio d'Esposito (il Fatto Quotidiano) e Roberto Casalini (Millennium).

