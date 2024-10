Open Arms: assegnata la scorta a pm del processo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo al processo al ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata. La Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni per avere illegittimamente rifiutato l'approdo alla nave della ong Open Arms con 147 migranti a bordo ad agosto del 2019. Oggi è prevista l'arringa difensiva. Quotidiano.net - Open Arms: assegnata la scorta a pm del processo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo alal ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, è statalaalla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata. La Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni per avere illegittimamente rifiutato l'approdo alla nave della ongcon 147 migranti a bordo ad agosto del 2019. Oggi è prevista l'arringa difensiva.

