Gaeta.it - Nuovo episodio di violenza torna a scosso il carcere di Castrogno a Teramo: la denuncia del sindacato

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto già complesso, ildito al centro della cronaca per un gravediche ha coinvolto una detenuta con patologie psichiatriche. La situazione mette in luce non solo il disagio vissuto da alcuni detenuti, ma anche le difficoltà operative che il personale di Polizia Penitenziaria si trova ad affrontare quotidianamente. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha portato a ferite per alcuni agenti intervenuti, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. I dettagli del tentato suicidio I fatti si sono verificati ieri pomeriggio quando una detenuta italiana, affetta da patologie psichiatriche e reclusa ada un mese, ha tentato di impiccarsi utilizzando un cappio improvvisato.